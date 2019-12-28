Москва, , 05:17 — REGNUM Возможность введения обязательной предустановки на смартфоны приложения Mir Pay, предназначенного для проведения операций в платежной системе «Мир», обсуждает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 27 декабря сообщают «Известия», ссылаясь на участников совещания в ведомстве.

Отечественная система Mir Pay является аналогом приложений Samsung Pay и Apple Pay. Обсуждаемая инициатива повилась на фоне принятия закона об обязательной предустановки российских приложений на гаджеты, продаваемые в РФ. Решение ФАС станет известно уже в следующем году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продаж на территории России электронной техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), которое определено правительством. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.