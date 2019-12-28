Вашингтон, , 05:14 — REGNUM 77,8 тыс. работников будут уволены из более 50 крупных мировых банков. Статью об этом опубликовало агентство Bloomberg.

Данное количество сокращаемых сотрудников банковского сектора является рекордным по размеру с 2015 года, когда было решено уволить 91,5 тысячи работников.

Большая часть сокращений затронет Европу. Здесь количество банковского персонала уменьшится на 63,6 тысячи рабочих мест (82% от сокращений по всему миру).

Далее следуют Северная Америка (10%) и Латинская Америка (4,5%). В данном случае будут сокращены 7,7 и 3,5 тысячи работников.

Первое место по ликвидированным рабочим местам займет Deutsche Bank. В организации объявили о сокращении 18 тысяч сотрудников. Еще 8 тысяч мест лишится итальянский UniCredit. Испанский банк Santander намерен сократить количество рабочих мест на 5,4 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, Bloomberg распространил известия о том, что мировые банки намерены сократить примерно 58,2 тыс. сотрудников.

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