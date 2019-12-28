Киев, , 02:50 — REGNUM Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».

Наибольший урон от новых санкций ждет украинский рынок медицинских товаров: грелки, медицинские трубки и жгуты. В данном случае Украина лишится $16,1 млн. Помимо этого, запрет на ввоз котлов для центрального отопления оставит Киев без $8,7 млн.

Также Украина потеряет 0,4% от всего импорта российских товаров стоимостью $21,4 млн из-за запрета властей РФ экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации. По данным издания, около половины всей макулатуры и бумажных отходов украинская сторона получала из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении контрсанкций против Украины, которые запрещают ввозить на территорию России крахмал, глюкозу, фруктозу, некоторые медицинские товары и системы отопления, производимые на территории Украины.

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