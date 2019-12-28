Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон потребовал проанализировать возможность вернуть в страну часть валютного резерва, который хранится в США, и использовать его для развития молдавской экономики и инфраструктурных проектов, например строительства дорог. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что эти деньги могут пойти «на срочные нужды граждан и крупные проекты».

Президент добавил, что перед тем как брать кредиты, надо «убедиться, что мы эффективно используем наши внутренние финансовые ресурсы, а не занимаем у других стран, в то время как наши деньги неактивны, или даже их используют другие страны без выгоды для нас».

Додон напомнил, валютный резерв Молдавии в размере около $3 млрд, находится за пределами страны, в основном — в виде ценных бумаг в США и других странах. В этой связи президент добавил, что все граждане имеют право знать, что происходит с этими деньгами и можно ли их использовать для инвестиций. Он предложил после проведения анализа проконсультироваться с гражданами на этот счет.