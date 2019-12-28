Москва, , 13:06 — REGNUM Цифровые паспорта промышленных предприятий будут созданы для компаний «Ленполиграфмаш», «Силовые машины» и некоторых других. Работа с ними в экспериментальном режиме начнется с 2020 года. Декларируется, что этот документ станет обязательным для получения господдержки. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выдачей паспортов займетсяего ведомство. Для того чтобы стать счастливым обладателем цифрового документа, соискатель должен активно использовать цифровые технологии и быть подготовленным к его получению, а также иметь развитые управленческие характеристики.

Определение «цифрового паспорта» предприятия существует пока в стенах Минпромторга и не соответствует понятному всем «паспорту предприятия», в котором содержится информация о лицензиях, сертификатах, поставках, финансировании, объемах производства, производственных фондах, себестоимости и пр. В интерпретации Министерства промышленности и торговли РФ цифровой паспорт — это перечень характеристик компании, который будет храниться в информационной системе самого Минпромторга. В него войдет наиболее существенная информация о готовности компании к внедрению цифровых технологий. На основании этих данных, а именно матрицы технологических решений, министерство будет принимать решение, вкладывать ли в предприятие деньги, предоставлять ли ему льготные займы и субсидии на разработку продукции, выдавать ли гранты на внедрение инноваций. Информацию о том, по каким параметрам будет оцениваться готовность, среди документов министерства найти не удается. Нет упоминания о цифровом паспорте предприятия и в тексте национальной программы «Цифровая экономика». По планам министерства Цифровые паспорта к 2024 году должны получить более 14 тыс. предприятий среднего и крупного бизнеса.

Цифровые паспорта Минторг планировал раздавать в конце этого года, но, видимо, что-то помешало ему выполнить обещание в срок. Видимо к этому времени не успели изменить государственную информационную систему управления промышленностью. Новый год — новые планы.

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