Казань, , 22:13 — REGNUM Первый многоквартирный дом в Татарии, построенный с применением счета-эскроу, получил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщает минстрой республики.

Разрешение выдано одному из домов жилого комплекса ART City по улице Ершова в Казани. В ближайшее время ожидается ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство дома вела компания «Унистрой». Договор эскроу-финансирования был заключен со Сбербанком.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава компании «Унистрой» Радик Салимгараев призывал отложить переход на систему эскроу-счетов. Он отмечал, что резкий переход может привести к банкротству от 35 до 50% компаний.

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