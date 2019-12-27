Москва, , 21:55 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря в Германию, будет запущен до конца 2020 года. Об этом Новак заявил сегодня, 27 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» было прекращено в связи с введением властями США санкций против компаний, участвующих в строительстве. В итоге швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая вела прокладку трубопровода, увела все свои суда из зоны строительства и прекратила укладку.

При этом и Новак и другие представители российской власти ранее заявляли, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2019 года.

Теперь этого точно не произойдет.

Министр Новак отметил, что газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Подготовка судна для работы на Балтике займет некоторое время.