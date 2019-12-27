Ижевск, , 21:52 — REGNUM Власти Удмуртии отказались от планов по выпуску криптооблигаций и размещении их на белорусской криптобирже. Об этом заявил зампред правительства республики Александр Свинин.

«Первое — мы их не выпустили. Второе — мы их не выпустим», — цитирует зампреда «Коммерсантъ-Ижевск». Свинин пояснил, что законодательство обеих стран до настоящего времени в целом не пришло к пониманию, «что это такое и что с этим можно делать».

Как сообщало ИА REGNUM, планы о выпуске криптооблиаций были обнародованы в январе 2019 года в качестве одного из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии

Тогда Свинин говорил, что размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему. Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде записи в распределенном реестре — токен.

Глава биржи Currency.com Виктор Пергамент уточнял, что торговая площадка начала изучать соответствующие документы. Эксперты же усомнились в вероятности завершения этой процедуры. Самостоятельно регион выйти на криптобиржу не может, пока нет соответствующего законодательства.