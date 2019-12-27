Милан, Италия, , 21:51 — REGNUM Уровень государственного долга в ряде стран ЕС, включая Италию, остается слишком высоким, отметили руководители Центробанка Евросоюза в заявлении, распространенном в пятницу, 27 декабря.

Властям Италии пока не удалось изменить тенденцию к увеличению уровня госдолга, правительство страны должно предпринять дополнительные усилия, полагают в ЦБ.

В настоящее время госдолг Италии составляет около 135% ВВП и в последние месяцы меняется незначительным образом.