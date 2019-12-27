Псков, , 21:02 — REGNUM Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области позволит региону реализовать крупнейший проект в сфере АПК: в Псковском, Великолукском, Новосокольническом районах построят несколько молочных ферм с общим объёмом инвестиций 22 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём аккаунте в Instagram написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Такие проекты могут стать надёжной опорой экономики и базой для устойчивого развития сельских территорий», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» имеет принципиальное значение для Псковской области, где почти треть жителей проживает именно в сельской местности, а на долю сельского хозяйства региона приходится 11,1% ВРП.

Псковский губернатор также ожидает положительного влияния на весь регион «практических всех шагов», которые последуют после заседания Госсовета по проблемам агропрома и развития села, которое президент России Владимир Путин провёл 26 декабря.