Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Санкции не будут введены в отношении тех подрядчиков «Северного потока — 2», которые вовремя остановят работу на этом объекте, сообщили 27 декабря в Госдепе.

Американское ведомство назвало крайний срок — 20 января 2020 г.

Напомним, в США приняли закон о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток — 2». Москва пообещала Вашингтону ответные меры.

Читайте подробнее: В МИД РФ рассказали об ответе США на санкции против «Северного потока — 2»

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии о «Северном потоке – 2»: «Имеет политическое измерение»