Вашингтон, 27 декабря 2019, 20:50 — REGNUM По сообщению Управления энергетической информации правительства США (EIA) от 27 декабря, запасы американской нефти на неделе до 20 декабря сократились на 5,5 млн баррелей, до 441,4 млн баррелей.
Сокращение запасов нефти в США значительно превышает прогнозировавшееся аналитиками сокращение на 1,7 млн баррелей.
Отчет EIA уже вызвал очередной скачок нефтяных цен, нефть марки Brent прочно установилась выше $68 за баррель.
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