История вопроса

Новости и статьи о изменении стоимости нефти, бензина, дизеля, мазута, смазок, пластмасс, красителей, а также иных горюче-смазочных материалов. Значимость нефтепродуктов в мировой экономике порождает высокий интерес к постоянно изменяющимся ценам на сырье и продуктам переработки.

Среди лидеров по добыче нефти: Саудовская Аравия, Россия, США, Ирак, Иран, Канада, Китай, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла

