Москва, , 20:33 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба компании.

В «Газпроме» заявили, что выплата состоялась в сроки, которые предусмотрены протоколом по газовому сотрудничеству между российской госкорпорацией и «Нафтогазом» от 20 декабря.

В «Нафтогазе» уже подтвердили факт получения денежных средств от «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Москва и Киев достигли договоренности по газу. Стороны согласились, что «Газпром» заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но от любых других претензий друг к другу компании отказываются.

Кроме того, «Газпром» подписывает пятилетний контракт на транзит газа через украинскую газотранспортную систему. В 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд кубометров. Это существенно меньше чем в предыдущие годы. Так, в 2019 году объем транзита российского газа составил 81 млрд кубометров, ранее он достигал и 100 млрд кубометров.

Украинское правительство подпишет мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий на $7,4 млрд.