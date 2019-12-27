Тамбов, , 20:15 — REGNUM В Тамбовском районе Тамбовской области сегодня, 27 декаря, прошел запуск новых мощностей агрохолдинга «Экоойл», благодаря которым объем производства масла подсолнечника на предприятии вырос вдвое, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области прошел запуск новых мощностей агрохолдинга «Экоойл»aslozavod5 Пресс-служба администрации Тамбовской области

В торжественном мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В своем приветственном слове губернатор отметил большое значение предприятия для экономического развития региона.

«Резервы роста экономики Тамбовщины в первую очередь — в переработке сельхозсырья, и данный проект как раз отображает этот вектор развития региона», — сказал Александр Никитин.

На предприятии реализован новый инвестиционный проект по расширению производства переработки семян подсолнечника с 375 до 700 тонн в сутки. Благодаря ему, объем производства масла на предприятии вырос вдвое — со 150 до 300 тонн в сутки. Реализация проекта способствовала созданию 68 новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой.

«Этот инвестиционный проект является приоритетным для региона, и ему оказана всевозможная государственная поддержка в виде льгот по налогу на имущество организаций, налога на прибыль, субсидирования процентной ставки по инвестиционному кредиту, направленному на покупку оборудования для производства масла, а также на технологическое присоединение к электросетям», — отметил Александр Никитин.

Применяемое на предприятии современное оборудование позволяет производить нерафинированное вымороженное подсолнечное масло. Оно подвергается частичной очистке с прохождением стадий гидратации и фильтрации. Впоследствии нерафинированное масло получается прозрачным, без осадка и имеет приятный вкус и запах. В результате такой обработки практически все биологически активные вещества в масле сохраняются.

«Этой экологически чистой тамбовской продукцией можно гордиться и представлять ее на выставках и экспозициях самых высоких уровней», — сказал губернатор.

За счет применяемой на предприятии технологии безотходного производства здесь также производят жмых и лузгу. Из лузги методом прессования изготавливают топливные гранулы — пеллеты. Сертифицированная лаборатория контролирует качество готовой продукции, которая пользуется спросом не только в России, но также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

На сегодняшний день на территории предприятия идет активное строительство складских помещений для единовременного хранения зерна подсолнечника объемом 150 тысяч тонн. Склады будут работать полностью в автоматическом режиме и строятся с учетом дальнейшего увеличения производственных мощностей агрохолдинга.