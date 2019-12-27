Нью-Йорк, США, , 20:15 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 69,65 пункта (0,24%), до 28 691,04 пункта. Максимум сессии для Dow Jones составил 28 701,66 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 4,69 пункта (0,14%), до 3244,60 пункта, максимум индекса — 3248,90 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 5,43 пункта (0,06%), до 9027,82 пункта, максимум Nasdaq — 9052,00 пункта.

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