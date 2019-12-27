Челябинск, , 20:07 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед сотрудниками волейбольного клуба «Динамо-Метар». Общая сумма долга превысила 1,5 млн рублей, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что долг накопился в августе-ноябре. Якобы подозреваемый имел деньги, но зарплату платил не целиком. Сейчас идёт расследование.

Отметим, о долгах по зарплате в «Динамо-Метар» ИА REGNUM ранее рассказывало. При этом облпрокуратура называла в начале декабря сумму задолженности в более 7,8 млн рублей.

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