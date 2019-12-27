Рим, , 19:40 — REGNUM Правительство Италии должно пересмотреть утвержденную в 2018 году пенсионную реформу, а также решение о начале выплат так называемого пособия по гражданству, с таким заявлением выступила в пятницу, 27 декабря, министр сельского хозяйства хозяйства Тереза Белланова, представляющая в правительстве партию Маттео Ренци.

К пенсионной реформе и выплате пособий по гражданству не следует относиться как к «необсуждаемому тотему», считает Белланова.

Снижение пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа) было принято правительством Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини в 2018 году. После выхода «Лиги» из правительства итальянские либералы, в том числе из партии Ренци, призывают «пересмотреть» реформу, однако официально руководители правительства говорят, что не собираются ее отменять.