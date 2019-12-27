Лондон, , 19:34 — REGNUM Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent поднялись на 18 центов (0,27%), до $68,10 за баррель. Диапазон сессии Brent составляет $67,58 — $68,31 за баррель.

При этом февральские фьючерсы WTI пока не вернулись в «зеленую зону» — марка в минусе на один цент (0,02%), на отметке $61,67 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $61,24 до $61,97 за баррель.

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