Милан, Италия, , 19:32 — REGNUM Новый год за пределами собственного дома будут встречать около 6 миллионов граждан Италии, с таким прогнозом выступили в пятницу, 27 декабря, в национальной ассоциации потребителей.

Большинство путешествующих граждан направятся встречать Новый год с родственниками. 80% жителей, отправившихся в поездки, не будут покидать пределов Италии.

В ассоциации также отметили, что в сравнении с 2018 годом число «новогодних» путешественников вырастет на 20%, а средние расходы каждого из них на поездку и отдых составят 434 евро.