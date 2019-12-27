Москва, , 18:57 — REGNUM Объём нефтедобычи в России в 2020 г. составит ориентировочно 555−565 млн тонн, сообщил журналистам 27 декабря российский министр энергетики Александр Новак.

Также он отметил, что через 15 лет в стране годовой уровень производства сжиженного природного газа будет составлять 100−120 млн тонн. За уходящий год в стране рост объёмов производства СПГ составил 49,2%.

Напомним, Новак ранее заявлял, что за уходящий год, по предварительной оценке, в стране произведено 560 млн тонн нефти.

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