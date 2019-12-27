Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Перспективы необходимого экономического роста в России в 2020 году выглядят крайне сомнительно. Об этом заявил декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС и экс-полпред президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев, передает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Пока экономический рост не просматривается. По крайней мере, тот рост, который необходим. Если мир растет в среднем на 3−4% в год, то мы и 1% почитаем за счастье. И пять лет падения реальных доходов населения — это некоторая проблема», — констатировал Цыпляев.

Он призвал власти задуматься о том, стоит ли жертвовать человеческой и предпринимательской свободой в угоду условной безопасности и стабильности.

«Перед нацией в целом, перед страной опять встает вопрос разумного баланса — баланса стабильности и развития. Вы увеличиваете безопасность, увеличиваете стабильность, подавляете степени свободы — у вас останавливается развитие. Вы должны найти этот оптимум соотношения контроля, регулирования и соотношения человеческой, предпринимательской свободы, чтобы страна могла развиваться», — сказал Сергей Цыпляев.

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