Калининград, , 18:51 — REGNUM В Озёрске Калининградской области сегодня, 27 декабря, заработал завод «Балткат» по производству медной катанки. Новое производство позволит отказаться от ввозимой из Евросоюза медной катанки, а сам проект был реализован в рамках программы по импортозамещению, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Медная катанка — это основа для большей части кабелей и проводов. Однако раньше нашим предприятиям приходилось закупать сырье за границей», — цитирует ведомство слова одного из учредителей компании «Балткат» Мухадина Емкужева.

Инвестиции в завод составили 90 млн рублей, более половины этих средств получены в виде совместного льготного займа от федерального и регионального фондов развития промышленности. Годовая производственная мощность нового предприятия составляет 5 тыс. тонн диаметром 8 мм. На предприятии сейчас работают 25 человек.