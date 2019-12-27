Калининград, , 18:46 — REGNUM В Калининградской области в 2019 году заказчикам передано три промысловых судна, а ещё два начали строить, сообщила сегодня, 27 декабря, пресс-служба регионального правительства.

На судостроительном заводе «Янтарь» идёт строительство большого морозильного траулера (БМРТ) проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов», который является самым крупным из БМРТ, строящихся на российских верфях. Длинна судна 121 метр, ширина 21,6, водоизмещение — порядка 13 тыс. тонн. В свою очередь в Светлом началось строительство малого рыболовного траулера (МРТК) по заказу группы компаний «Марфиш» — одного из лидеров промысла в Балтийском море.

Камчатским рыбакам были переданы два траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец» и «Командор». СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» в этом году пополнил свой флот маломерным рыболовным ботом (МРБ). Новое судно предназначено для транспортировки на буксире рыбацких лодок, ведущих промысел на заливах, а также доставки улова в свежем виде до пункта выгрузки.