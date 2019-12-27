Вильнюс, , 18:42 — REGNUM Турецкая компания Kayi Construction, которая занимается строительством стадиона имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса в Каунасе на полгода задерживает зарплату своим рабочим, что сегодня, 27 декабря, привело к забастовке турецких рабочих и остановке строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забастовку объявили порядка 50 рабочих, которые сегодня вышли с плакатами на площадку у места строительства. Собравшиеся требовали погасить им задолженность за полгода. Каждому рабочему в размере 8−12 тыс. евро. По словам турецких строителей, всё это время они буквально выживали, получая аванс в размере 500 евро в месяц.