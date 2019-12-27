Москва, , 18:39 — REGNUM Минэнерго России ожидает, что производство сжиженного природного газа в России по итогам 2019 году вырастет почти в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом 27 декабря сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

По его словам, в 2018 году производство СПГ в стране составило 27 млрд кубометров, в текущем году показатель ожидается на уровне 40,2 млрд кубометров. Таким образом, рост составит 49%.

Новак также отметил, что Россия намерена последовательно наращивать производство СПГ в ближайшие полтора десятилетия, и к 2035 году его объёмы могут вырасти до 100−120 млн тонн.