Калуга, 27 декабря 2019, 18:30 — REGNUM В Калужской области расширят возможности получения жилья молодыми специалистами, об этом говорилось 27 декабря на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор Анатолий Артамонов напомнил собравшимся, что накануне в Москве он принял участие в заседании Госсовета РФ на тему реализации государственной политики в аграрной сфере, которое провел президент России Владимир Путин. На совещании, по словам калужского губернатора, отмечалась важная роль государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в улучшении жизни граждан. Аналогичная пятилетняя программа разработана и в Калужской области. Одна из ее задач — создать условия для обеспечения жителей села благоустроенным жильем. По мнению калужского губернатора, данная работа должна способствовать привлечению новых специалистов не только в сельскохозяйственное производство, но и во все сферы жизни на селе.
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