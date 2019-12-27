Лондон, , 17:57 — REGNUM Нефть марки Brent оказалась в «красной зоне» после кратковременного подъема выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 17 центов (0,25%), до $67,75 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $68,26 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI снизились на 23 цента (0,37%), до $61,45 за баррель. Максимум WTI в ходе сессии составил $61,97 за баррель.

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