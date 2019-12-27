Симферополь, , 17:44 — REGNUM В начале 2020 года проблема парковок на территории крымского республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова в Симферополе будет решена. Об этом 27 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Появятся дополнительные места для автомобилей, а также приведут в порядок уже существующие», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма анонсировал капитальный ремонт онкологического диспансера, который, по его словам, находится в удручающем состоянии.

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