Симферополь, , 17:38 — REGNUM Здание онкологического диспансера в Симферополе остро нуждается в ремонте. Об этом 27 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«К сожалению, здание республиканского онкологического диспансера имени В. М. Ефетова остро нуждается в капитальном ремонте. В этой связи одна из основных задач для учреждения — установка модульного помещения для администрации больницы. Кроме того, территория вокруг больницы также должна развиваться, а вся соответствующая инфраструктура — модернизироваться», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в минздраве РК рассказали о создании в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пяти центров амбулаторной онкологической помощи на базе городских больниц в Евпатории, Керчи, Ялте, Джанкое и Феодосии.

Подробности: В Крыму откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи

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