Симферополь, 27 декабря 2019, 17:38 — REGNUM Здание онкологического диспансера в Симферополе остро нуждается в ремонте. Об этом 27 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в минздраве РК рассказали о создании в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пяти центров амбулаторной онкологической помощи на базе городских больниц в Евпатории, Керчи, Ялте, Джанкое и Феодосии.
Подробности: В Крыму откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи
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