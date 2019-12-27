Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM С 1 июля тариф на тепловую энергию в Нижнем Новгороде снизится на 3,2% по сравнению с тарифом 2019 года. Об этом сообщили в АО «Теплоэнерго».

Уточняется, что в структуре платежа 60% составляет ставка тарифа на мощность, ее сократят на 6,9%, благодаря модернизации оборудования, применения энергосберегающих технологий и принципов бережливого производства.

В компании подчеркнули, что в Нижнем Новгороде во втором полугодии 2020 года плата будет иметь отрицательный рост в сравнении с максимальным индексом изменения роста тарифа, утвержденном ФАС (Федеральной антимонопольной службой).

ИА REGNUM напоминает, для Нижегородской области максимальный индекс изменения платы за услуги ЖКХ составляет 4%.