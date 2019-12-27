Душанбе, , 17:28 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём ежегодном послании правительству страны заявил о снижении количества таджикистанцев, выезжающих на заработки за рубеж.

По подсчётам главы государства, с 2010 года это снижение составляет 60%: «В 2010 году из Таджикистана за рубеж выехало 1 млн 100 тыс. трудовых мигрантов, в 2019 году эта цифра составила всего 486 тыс. человек».

Эмомали Рахмон объясняет такую тенденцию ничем иным, как развитием экономики Таджикистана и увеличением количества рабочих мест внутри страны.

Однако и сегодняшние показатели он не считает удовлетворительными и потому распорядился создавать по 100 тысяч рабочих мест для прекращения выезда таджикистанских работников за рубеж.

Кроме того, президент страны поручил обучать граждан современным специальностям министерству труда, министерству образования, а также ведомствам, имеющим в своей структуре образовательные учреждения.

«В ближайшие 5 лет в Таджикистане все лица, кому за 18 лет, не должны остаться без профессии», — заявил Эмомали Рахмон.

ИА REGNUM отмечает, что по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, на начало мая 2019 года в России находилось 1,25 млн граждан Таджикистана, что более чем в 2,5 раз больше, чем утверждает Эмомали Рахмон.