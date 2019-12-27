Чебоксары, , 17:20 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии будет рассматриваться иск муниципального предприятия Новочебоксарска к ООО «Коммунальные технологии» (КТ), которое ранее было признано банкротом. Соответствующий документ опубликован на сайте суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку.

С исковым заявлением к КТ вышло МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска». Муниципальное предприятие взыскивает через суд 8 043 921 рубль 87 копеек.

Суд принял заявление в производство. Рассмотрение назначено на 27 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года «Коммунальные технологии» признаны банкротом. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговая служба Чувашии пытается взыскать с компании-банкрота почти 10 млн