Симферополь, , 17:14 — REGNUM Почти все операторы рынка нефтепродуктов Крыма изъявили желание закупать топливо у генеральных партнёров республики. Об этом в эфире крымской радиостанции 27 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«В середине января будет обсуждаться на рабочей встрече с крымскими операторами рынка нефтепродуктов вопрос цен на топливо. Всех крымских игроков рынка мы состыковали с рядом компаний, прежде всего с нашими партнёрами из Татарстана. Надеемся, что в ручном режиме соединим всех. Уже почти все наши операторы изъявили желание закупать топливо у генеральных партнеров Республики Крым», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов анонсировал снижение цен на топливо в Крыму в 2020 году, отметив, что на полуостров будут вестись поставки с заводов Краснодарского края и Волгоградской области. Одновременно с этим в РК пересмотрят существующие тарифы «Крымской железной дороги» на транспортировку нефтепродуктов.

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