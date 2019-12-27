Симферополь, 27 декабря 2019, 17:14 — REGNUM Почти все операторы рынка нефтепродуктов Крыма изъявили желание закупать топливо у генеральных партнёров республики. Об этом в эфире крымской радиостанции 27 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов анонсировал снижение цен на топливо в Крыму в 2020 году, отметив, что на полуостров будут вестись поставки с заводов Краснодарского края и Волгоградской области. Одновременно с этим в РК пересмотрят существующие тарифы «Крымской железной дороги» на транспортировку нефтепродуктов.
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