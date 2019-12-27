Бишкек, , 17:11 — REGNUM Департамент туризма при министерстве культуры Киргизии объявил конкурс «Лучший дизайн — проект туристического общественного туалета». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе могут граждане Киргизии, имеющие высшее или среднее специальное образование в области архитектуры, дизайна и строительства. Каждый участник имеет право представить не более двух работ.

Конкурсные работы будут оцениваться по таким критериям, как новизна, оригинальность, неординарность и функциональность, стилистическая целостность композиции, присутствие национального колорита и ряду других параметров.

Победитель конкурса получит денежный приз от спонсоров — 15 тысяч сомов (13 тысяч рублей).