Бишкек, , 17:08 — REGNUM Поступившие от горнорудной компании «Кумтор Голд компани» $7 млн (432,3 млн рублей) министерство здравоохранения Киргизии направило на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 27 декабря.

В частности, ведомство уже заключило контракт на поставку национальному центру онкологии и гематологии двух линейных ускорителей, необходимых для пациентов с онкологическими заболеваниями. На эти цели будет потрачено около $3 млн 875 тысяч (239,3 млн рублей).

В правительстве отмечают, что национальный центр онкологии и гематологии при министерстве здравоохранения Киргизии не имеет никакого отношения к денежным средствам, собранным населением и депутатами республиканского парламента для закупки линейного ускорителя.