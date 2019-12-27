Симферополь, , 17:06 — REGNUM В Крыму хотят пересмотреть существующие тарифы «Крымской железной дороги» на транспортировку нефтепродуктов. Об этом в эфире крымской радиостанции 27 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«КЖД берёт за километр пути почти в два раза больше, чем на материке. Думаю, в январе мы эту тарифную политику откорректируем», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики анонсировал снижение цен на топливо в Крыму в 2020 году, сообщив, что на полуостров будут вестись поставки с заводов Краснодарского края и Волгоградской области.

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