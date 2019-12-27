Минск, , 17:04 — REGNUM Единственный белорусский банк, который работал с российской системой денежных переводов BLIZKO, отказывается от её использования. Об этом проинформировал пресс-центр белорусского государственного банка.

«С 20 февраля 2020 года ОАО «АСБ Беларусбанк» прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO», — сказано в кратком сообщении, опубликованном на сайте банка.

Банк не разъясняет причин, по которым отказался от использования этой системы, позволявшей белорусским работникам в России пересылать своим семьям переводы в российских рублях, долларах и евро. Сейчас крупнейший государственный банк предлагает своим клиентам воспользоваться системой SWIFT и американской системой денежных переводов, система BLIZKO также пока ещё доступна.

По уровню сервиса для клиентов «Беларусбанк» считается одним из самых худших. При этом именно в этом банке держится большая часть счетов бюджетных организаций и их работников.

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