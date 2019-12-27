Хайкоу, Китай, , 16:59 — REGNUM О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».

Уточняется, что космический городок будет построен рядом с четвёртым китайским космодромом Вэньчан. Площадь городка составит двенадцать с лишним квадратных километров.

Для строительства космического городка власти намерены привлечь инвестиции. На текущий момент подписано десять контрактов с высокотехнологичными предприятиями — и планируется привлечь ещё не один десяток инвесторов.

Напомним, кроме Вэньчана в Китае действует ещё три космодрома — Сичан (провинция Сычуань), Тайюань (провинция Шаньси) и Цзюцюань (провинция Ганьсу).

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