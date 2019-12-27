Хайкоу, Китай, 27 декабря 2019, 16:59 — REGNUM О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
Уточняется, что космический городок будет построен рядом с четвёртым китайским космодромом Вэньчан. Площадь городка составит двенадцать с лишним квадратных километров.
Для строительства космического городка власти намерены привлечь инвестиции. На текущий момент подписано десять контрактов с высокотехнологичными предприятиями — и планируется привлечь ещё не один десяток инвесторов.
Напомним, кроме Вэньчана в Китае действует ещё три космодрома — Сичан (провинция Сычуань), Тайюань (провинция Шаньси) и Цзюцюань (провинция Ганьсу).
Читайте также: Китайскую тяжёлую ракету «Чанчжэн-5» подготовили к испытательному запуску
Читайте ранее в этом сюжете: Учения в Цюнчжоуском проливе. Китай готовится к наплыву туристов