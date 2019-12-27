Симферополь, , 17:01 — REGNUM Власти Крыма договорились о поставках топлива из Краснодарского края и Волгоградской области. Об этом в эфире крымской радиостанции 27 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Транспортировка топлива с отдельных предприятий в Крыму стоит достаточно дорого. Поэтому мы договорились с крупными игроками рынка, чтобы они поставляли нам топливо со своих заводов, находящихся ближе к Крыму, в частности, в Краснодарском крае и Волгоградской области. А компании, с которыми у нас есть действующие контракты, будут замещать им этот объём топлива в другом месте. Мы на этом собираемся выиграть», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики анонсировал снижение цен на топливо в Крыму в 2020 году.

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