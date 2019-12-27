Симферополь, 27 декабря 2019, 16:54 — REGNUM Крымские власти работают на снижение цен на топливо в республике, в начале 2020 года жители полуострова увидят изменения. Об этом в эфире крымской радиостанции 27 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92.
Об этом: Крым и Севастополь — в лидерах по ценам бензина
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