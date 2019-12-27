Рига, , 16:49 — REGNUM Государственное акционерное общество Латвийский железные дороги (Latvijas dzelzceļš) в конце 2019 года пустит дополнительные поезда из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Киев. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, в прошлом году на этих маршрутах было перевезено 17 000 пассажиров. Число вагонов в составах тоже вырастет. Изменённое расписание вступает в силу 27 декабря и будет действовать до 8 января включительно.

Обычно, в праздничные дни Latvijas dzelzceļš перевозит в направлении Москвы около 10 000 пассажиров, в направлении Санкт-Петербурга — около 4000 человек, а третий маршрут не имеет устойчивой статистики, так как был пущен только осенью прошлого года.