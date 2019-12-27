Рига, , 16:41 — REGNUM Около 95 000 евро ежегодно стоит содержание родительского дома в Детской клинической больнице Риги, пишет портал LSM.

Родительский Дом в Детской клинической больнице создан для того, чтобы родители могли быть рядом со своими детьми в тот момент, когда за их жизни сражаются врачи.

Это важная эмоциональная поддержка для маленьких пациентов. Когда его мама печёт блины или готовит другое любимое блюдо, малыш имеет возможность почувствовать себя дома.

Руководитель родительского дома Лиене Индране сообщила, что на оплату электричества, газа, прочие хозяйственные нужды ежегодно требуется почти 100 000 евро. Вся эта сумма сегодня покрывается за счёт спонсорства и благотворительности.