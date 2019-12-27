Ростов-на-Дону, 27 декабря 2019, 16:38 — REGNUM В Ростовской области утвердили новый порядок предоставления данных из регионального реестра пострадавших дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 декабря.
«Документ определяет порядок внесения изменений и предоставления сведений о гражданах, включенных в областной реестр пострадавших дольщиков до 26 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2021 года.
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