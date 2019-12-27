Чебоксары, , 16:36 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» объявлены повторные торги: выставлено на продажу имущество двух филиалов предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предлагается приобрести недвижимое и движимое имущество Новочебоксарского АТП, которое расположено в по улице Коммунальная в Новочебоксарске. Начальная стоимость составляет 145 663 916,8 рубля. Кроме того, на торги выставлено имущество Чебоксарского АТП со стартовой ценой 198 564 003,76 рублей.

По обоим лотам шаг аукциона составляет 5%, задаток — 10%.

Отметим, что данные лоты выставляются повторно по тем же ценам, по которым их предлагалось приобрести ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нашёлся покупатель главного административного здания «Чувашавтотранса», которое находится в центре Чебоксар. При первоначальных торгах за него просили почти 91 млн рублей, в итоге оно приобретается за 53,2 млн рублей. Победителем торгов стала ипотечная корпорация Чувашии, учреждённая региональным правительством.

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Напомним, предприятие было признано банкротом в сентябре 2018 года.

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