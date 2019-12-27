Рига, , 16:32 — REGNUM С 1 января 2020 в Латвии впервые снизятся тарифы на газ и электричество для домашних хозяйств. Об этом пишет портал bb.lv.

По данным журналистов, для тех, чей объём потребления газа не превышает 25 000 кубометров, тарифы будут пересматриваться 1 января и 1 июля. Для абонентов, потребляющих от 500 до 25 000 кубов природного газа, тариф будет снижен на 10,2% — с 0,35 399 до 0,31 806 евро за кубометр.

Домохозяйства, потребляющие от 250 до 500 кубометров голубого топлива, будут платить на 7% меньше, вместо 0,51 643 евро — 0,4805 евро за кубометр. Для тех, чей уровень потребления не превышает 250 кубометров, тариф снизится на 6,8% с 0,55 436 до 0,51 671 евро за кубометр, отмечают журналисты.

Тарифы на электричество, состоящие из фиксированной (стоимость доставки) и переменной частей (стоимость самой энергии), с 1 января снижаются только в отношении переменной части. В среднем от 7% до 20%.