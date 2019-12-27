Рига, , 16:27 — REGNUM Исполнительное агентство Европейской комиссии по сетям и инновациям, а также оператор общей газовой системы между Финляндией, Латвией и Эстонией — «Conexus Baltic Grid» (Conexus) совместно с газовым литовским оператором Amber Grid заключили договор о повышении в 2,5 раза мощности газопровода, соединяющего Латвию и Литву. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, стоимость всех работ составит 9,7 млн евро. При этом дотация ЕС составит 50% сметы и будет выплачена после реализации проекта.

Стратегическая задача — подготовить газотранспортную систему региона к соединению в единую сеть с доступом к терминалу сжиженного газа в Клайпеде, Инчукалнскому подземному газохранилищу и последующему соединению газовых систем Литвы и Польши в 2022 году.

Ожидается, что все работы по увеличению мощности завершатся к концу 2023 года. Максимальное рабочее давление на некоторых участках магистрального газопровода увеличится с 40 до 50 бар. Пропускная мощность составит до 130,47 ГВтч в день для Латвии (в настоящее время 67,6 ГВтч в день) и до 119,5 ГВтч в день для Литвы (в настоящее время 65,1 ГВтч в день).