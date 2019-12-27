Москва, , 16:14 — REGNUM Министр экономического развития Максим Орешкин выступил в роли основного ньюсмейкера на внутреннем валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Именно его рассуждения в отношения укрепления национальной валюты могли стать той причиной, которая подтолкнула к сворачиванию ставок на ее дальнейший рост.

26 декабря доллар дорожал в моменте до 62,35 руб., характер торгов 27 декабря с выкупом внутридневного снижения и возвратом к 62,00 руб. под вечер говорит о высокой вероятности начала коррекции.

Более очевидно это в паре с евро, где курс накануне преодолел, а сегодня удерживается выше отметки в 69,00 руб., что связано с ростом соотношения евро к доллару на рынке Forex.

На фоне возобновления активности на внешних рынках рубль перестал ощущать поддержку продавцов валюты. Несмотря на назревшую коррекцию, для изменения тренда по рублю в сторону укрепления должны появиться более серьезные основания.

Банк России пообещал продолжить смягчение монетарной политики в I полугодии 2020 года, что в условиях сохранения позитивной внешней конъюнктуры будет способствовать сохранению притока капитала в России.

Это не исключает, что в 2020 году при сохранении сложившегося статус-кво рекорды рубля в 2019 году будут обновлены», — считает эксперт.

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