Москва, , 16:13 — REGNUM Республика Карелия, Псковская и Архангельская области стали тремя регионами Северо-Западного федерального округа РФ, которые включены в обновлённый перечень из 20 субъектов России, где допускается создание зон территориального развития. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правительства Российской Федерации.

В перечень вошли 20 регионов РФ, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения.

«Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста», — говорится в документе. На территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, которые предусматривают государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обновлённом перечне — почти все регионы Северного Кавказа, кроме Ставропольского края: Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Также в списке регионов с относительно невысоким потенциалом развития, для которых могут быть созданы особые условия, способствующие его росту, — Республика Алтай, Бурятия, Калмыкия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Ивановская, Курганская, Магаданская области, Еврейская автономная область и Тува.

Напомним, перечень обновляется раз в три года. В 2016 году в этом списке из регионов Северо-Запада были Карелия и Мурманская область.

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