Сеул, , 15:56 — REGNUM В 2018 году средняя заработная плата работающего населения Южной Кореи составила 36,47 млн вон (~$31 400), что на 3,6% больше, по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Национальную налоговую службу страны.

Согласно опубликованным данным, самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована в Ульсане (43,01 млн вон, ~$37 тыс.), Седжоне (42,58 млн вон, ~$37 500) и Сеуле (41,24 млн вон, ~$37 200).

Кроме того, численность рабочего населения, задекларировавшего свой доход, увеличилось на 3,2%, до 18,58 млн человек.

В налоговой службе отметили, что число людей, зарабатывающих более 100 млн вон (~$86 тыс.) увеличилось на 11,5%.