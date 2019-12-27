Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В период новогодних каникул международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» обслужит 746 рейсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани 27 декабря.

В период с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года запланированы рейсы в Утапао, Пхукет, Санью. Также пассажиры воспользуются прямыми перелётами из Ростова-на-Дону в Дубай, Ереван, Минск, Прагу, Стамбул, Санью, Ташкент, Тель-Авив.

Наряду с этим запланированы рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также 24 российских города.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в пятёрку самых популярных внутренних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Сочи. Из международных направлений у пассажиров «Платова» спросом пользовались Анталья, Тбилиси, Стамбул, Дубай и Ереван.

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